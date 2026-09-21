Сбер предоставляет удобные сервисы для автомобилистов

Изображение сгенерировано в ГигаЧат Бизнес.

Сбер предоставляет автомобилистам комплексное решение, объединяющее поиск АЗС с высокой вероятностью наличия топлива и возможность оплатить до 99% стоимости заправки бонусами Спасибо. Сервисы доступны в приложении СберБанк Онлайн.

Для поиска горючего Сбер реализовал карту автозаправочных станций. Решение работает на основе одного из крупнейших в России массивов обезличенных платёжных данных и охватывает около 23 тыс. АЗС по всей стране — от федеральных трасс до небольших населённых пунктов. Алгоритмы анализируют операции, которые с высокой вероятностью относятся к покупке топлива, и помогают определить АЗС, где можно купить бензин или дизель прямо сейчас.

Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платёжных данных. Чтобы воспользоваться картой автозаправочных станций, в СберБанк Онлайн задайте команду ГигаЧату (поисковая строка сверху) "где бензин".

Оплата бонусами Спасибо проходит в СберБанк Онлайн или в приложении "Заправить Авто".

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы объединили большие данные, искусственный интеллект и цифровые платежи, чтобы создать максимально технологичный инструмент для автомобилистов в России. С его помощью водители быстро находят ближайшую заправочную станцию, где есть топливо, и получают реальную выгоду: списывают до 99% чека бонусами или зарабатывают 1% кешбэка при оплате рублями. Это делает каждую поездку экономически эффективнее.

Инструкция по оплате:

1. Откройте приложение СберБанк Онлайн.

2. Задайте команду ГигаЧату (поисковая строка сверху) "заправить авто".

3. Выберите автозаправочную станцию на интерактивной карте и приезжайте туда.

4. В приложении укажите вид топлива, номер колонки, нужное количество литров или требуемую сумму.

5. Оплатите удобным способом, при желании оплатите до 99% стоимости топлива бонусами Спасибо.

В приложении "Заправить Авто" действуйте аналогичным способом, но обязательно авторизуйтесь по Сбер ID.