В Тюмени 85 художников вышли на первый массовый пленэр у "Конторы пароходства"

Уличная площадка мультицентра "Контора пароходства" стала местом проведения первого городского массового пленэра под открытым небом. Масштабная творческая акция собрала самых разных участников — от профессиональных художников и архитекторов до любителей и юных творцов: 85 участников рисовали одну из самых узнаваемых локаций города.

Главной темой события стало здание мультицентра — знаковый архитектурный символ Тюмени. Участие в нем могли принять жители и гости Тюмени всех возрастов и уровней подготовки — от профессиональных творцов до начинающих.

— Рады, что первый массовый пленэр собрал столько неравнодушных тюменцев — от профессиональных художников до детей, которые впервые взяли в руки кисть. "Контора пароходства" — это не просто здание, а живое пространство, которое вдохновляет. То, что горожане захотели запечатлеть его в своих работах, — лучшее подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Уверена, что эти картины продолжат свою жизнь в наших будущих проектах и подарят тепло еще многим людям, — отметила Алина Трояновская, исполняющая обязанности руководителя мультицентра "Контора пароходства".

Прием работ продолжается — художники могут принести свои картины в мультицентр до конца сентября. На сегодняшний день собрано порядка 40 работ, и организаторы ожидают поступления еще нескольких десятков. Когда прием завершится, они отберут лучшие иллюстрации, - сообщает Мегатюмень.