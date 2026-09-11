Заключительный том энциклопедии об истории тюменской журналистики презентовали в облдуме

В Тюменской облдуме состоялась презентация пятого заключительного тома энциклопедии об истории тюменской журналистики. Он посвящён "Легендам тюменской прессы". Этого почётного звания удостоены 112 профессионалов.

"Именно эти люди – главные хранители памяти о важных событиях, участниками которых они в разное время были. В своих статьях, телевизионных и радиорепортажах они писали объективную хронику жизни земляков, становления Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, строительства новых городов, рекордов по добыче нефти и газа. Тюменские журналисты никогда не были сторонними наблюдателями. Они всегда были в гуще событий, искренне радовались успехам земляков и глубоко сопереживали в трудные минуты. Они не просто фиксировали происходящее, они помогали делать жизнь вокруг лучше", - отметил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов.

Выход в свет этого издания - важное событие для всего регионального медиасообщества, а также жителей большой Тюменской области и весомый вклад в сохранение и популяризацию журналистского наследия региона.