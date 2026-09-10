Новая reasoning-нейросеть Сбера стала доступна пользователям и разработчикам

Сбер представил GigaChat 3.5 Reasoning — новую флагманскую мультимодальную нейросеть с режимом рассуждений. Она не спешит сразу отвечать на сложный вопрос: сначала разбирает задачу на этапы, определяет план решения, при необходимости обращается к поиску и другим инструментам, ищет ошибки в своих промежуточных результатах и только после этого формирует ответ.

Рассуждения особенно полезны в задачах, где недостаточно одного действия или простого поиска информации. Флагманская модель уже доступна всем пользователям ГигаЧата, а разработчикам — бесплатно по лицензии MIT для интеграции в свои продукты. Модель станет доступна бизнесу по API в ближайшее время.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока "Развитие генеративного ИИ" Сбербанка:

Теперь GigaChat способен самостоятельно разложить задачу на этапы, понять, каких данных не хватает, проверить промежуточные выводы и при необходимости изменить ход решения. Такой подход особенно важен для агентных сценариев, программирования, аналитики — везде, где результат зависит от целой последовательности решений. GigaChat — единственная российская модель с режимом рассуждений.

Пользователь может сам определить, когда требуется рассуждение и включить режим отдельной кнопкой. На простой вопрос модель отвечает сразу, а для сложной задачи может использовать десятки тысяч токенов на поиск решения. Благодаря поддержке рассуждений качество GigaChat выросло почти по всем замерам, наиболее заметный прогресс — в агентских задачах, работе с функциями и инструментами, программировании и задачах со сложной логикой.

GigaChat 3.5 Reasoning — экономная модель: на рассуждения она тратит существенно меньше токенов, чем ведущие открытые модели при сопоставимом качестве ответов.