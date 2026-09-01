Более 150 наборов для учебы получили от "Сибура" школьники Тобольска

В преддверии нового учебного года сотрудники "ЗапСибНефтехима" провели благотворительную акцию "Скоро в школу", участие в ней приняли более ста сотрудников компании: волонтеры участвовали как индивидуально, так и целыми трудовыми коллективами, сообщили в пресс-службе "Сибура".

Акция проводится в рамках программы социальных инвестиций компании "Формула хороших дел" и направлено на поддержку семей с детьми, а также развитие культуры корпоративного волонтерства в регионе. В наборах - школьные принадлежности, тетради, пеналы, наборы для творчества и ранцы.

"Август для многих сотрудников — время активной подготовки к учебному году, однако это не снижает энтузиазма наших коллег. Ценность нашей акции именно в таком искреннем участии и готовности сделать больше, чем планируется. Волонтеры не просто собирают канцелярию, но и помогают с сортировкой, упаковкой и адресной доставкой. Именно это командное взаимодействие превращает стандартную благотворительность в настоящий праздник и создает атмосферу поддержки", — отметила эксперт управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Дарья Черепанова.

География и круг благополучателей акции традиционно широки: помощь получили воспитанники Центра социального обслуживания населения, участники общественной организации многодетных семей "Отрада", тобольского отделения благотворительного фонда "Клуб добряков" и Мужской православной гимназии.

Особое внимание в рамках направления "Инклюзия" было уделено подопечным тобольских отделений Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и Всероссийского общества слепых (ВОС). Для будущих первоклассников с особенностями здоровья волонтеры организовали праздничную интерактивную программу с аниматорами и мастер-класс по созданию брелоков-медвежат — символов удачи и отличной учебы.