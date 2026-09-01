Полеты без паспорта - новые биометрические технологии покажут на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме‑2026 будут продемонстрированы новые биометрические технологии. Уже сейчас отправиться на форум участники могут без паспорта. Из Шереметьево и Пулково пассажиры смогут пройти весь путь от регистрации до посадки, подтверждая личность с помощью биометрических данных.
В терминале B Шереметьево технология уже полностью интегрирована: оборудование установлено на всех 18 киосках саморегистрации и на 23 выходах на посадку. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно подтвердить биометрию — это можно сделать в отделениях банка или в специальной зоне в аэропорту.
"Полёты по биометрии стали одним из самых интересных технологических запусков этого года — они позволяют россиянам экономить время и упрощают путешествие", — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Процедура регистрации занимает около пяти минут: сотрудник банка фиксирует фото и голос пассажира. Затем остаётся самостоятельно подключить сервис к бронированию в личном кабинете авиакомпании. После этого личность будет подтверждаться автоматически — при регистрации на рейс, проходе в чистую зону и при посадке.
Сегодня такой "бесшовный" биометрический путь доступен уже более чем на 30 внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", а список направлений постоянно расширяется. Сервис особенно ценят деловые путешественники: он заметно сокращает время на предполётные формальности.
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