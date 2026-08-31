Николай Брыкин: потенциал Тюменской области в людях и консолидации сил

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Принятие законов, личные приёмы граждан, помощь военнослужащим и их семьям, борьба с бюрократическими издержками и строительство дорог там, где их не было десятилетиями. Депутат Госдумы седьмого и восьмого созывов Николай Брыкин рассказал о пятилетней работе и поделился наблюдениями, как изменились обращения жителей Тюменской области за это время, что лично для него значит поддержка участников боевых действий и их семей, почему важно защищать историю и что является главным богатством региона.

– Завершилась работа Госдумы VIII созыва. Как бы Вы охарактеризовали этот пятилетний период с точки зрения развития российского законодательства? Какие решения парламента за эти годы считаете наиболее судьбоносными для страны?

– Этот созыв, на мой взгляд, отличает высокая консолидация депутатов вне зависимости от партийной принадлежности: за пять лет Госдума приняла около трёх тысяч федеральных законов, почти 69% из них поддержали абсолютно все представленные в парламенте партии. Основные векторы работы нашего созыва – реализация национальных целей развития, обеспечение специальной военной операции и поддержка её участников, реагирование на запросы граждан, защита экономики и финансовой системы страны.

Стратегически важными для страны считаю законы, направленные на интеграцию правовых систем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России, а также пакет законов о защите традиционных ценностей и демографии. Важнейшим направлением стала адаптация законодательства под нужды обороны: мы приняли более 180 законов, касающихся проведения специальной военной операции и помощи её участникам, поддержке семей военнослужащих.

– При работе в избирательном округе Вы особое внимание уделяете сохранению памяти о военных страницах истории государства и патриотическому воспитанию молодежи, поддержке участников СВО и их семей, сбору и передаче гуманитарной помощи в зону боевого соприкосновения. Почему эти темы для вас приоритетны? Что лично для Вас значит общение с людьми, вернувшимися из зоны боевых действий?

– Я считаю, что связь между сохранением памяти и патриотическим воспитанием очень тесная. Это некий фундамент, который помогает перевести чувство гордости за свою страну в чувство ответственности. Например, создание и поддержка мемориалов, уход за ними, другими памятниками, военными захоронениями, поиск пропавших или погибших солдат через такие системы, как "Память народа", помощь школьным краеведческим музеям – это важный элемент как сохранения памяти, так и воспитания патриотизма. Вместе с моей командой мы установили новые памятники участникам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Мы активно работаем со школьниками и ветеранами, организовываем встречи, где они могут услышать живые истории участников боевых действий. Поддерживаем различные проекты, направленные на изучение семейной истории и создание музейных экспозиций, которые у молодёжи в том числе вызывают чувство ответственности и сопричастности к нашей памяти.

Меня очень беспокоят попытки фальсифицировать нашу историю, нивелировать значимость России и подвиг нашего народа – важно защищать факты от искажения, чтобы молодое поколение понимало истинный героизм наших предков, поддержка исторических и патриотических проектов как раз помогает бороться с такими проявлениями. Взаимодействуем с Союзом ветеранов пограничников (горжусь, что я тоже пограничник), Союзом десантников, "Боевым братством" и другими общественными организациями в реализации подобных проектов. К примеру, председатель Союза десантников Тюменской области Евгений Сергеевич Бондаренко проводит занятия с детьми, на которых они не только изучают работу квадрокоптеров, но и узнают о том, как тюменцы защищают Родину, обсуждают вопросы долга, подвига, ответственности. Достойная поддержки инициатива.

Поддержка специальной военной операции, помощь бойцам и их семьям – особые темы. Часто бываю в командировках, общаюсь с военнослужащими и не понаслышке знаю, как сложно им в окопах, как важны и дороги им наши забота и внимание. Участники СВО – новое поколение героев. Мальчики 18–20 лет показывают силу духа, героизм, целиком отдают себя защите Родины и ничего не боятся, реально бьются за страну - за Россию. Я благодарен нашим добровольцам и волонтёрам, которые с первых дней помогают бойцам. Мы все стараемся регулярно оказывать такую поддержку – помогаем с техникой, средствами связи и другим необходимым оборудованием. Но это лишь часть дела. Нам нужно основательно готовиться к возвращению ребят домой – создавать условия для их адаптации и реализации в мирной жизни, помогать в решении различного рода вопросов. Это первостепенные задачи, над которыми, я уверен, нужно всем серьёзно работать.

– Вы регулярно проводите в муниципалитетах личные приёмы. Изменился ли характер проблем, с которыми к Вам приходят люди? Если раньше это были в основном ЖКХ и дороги, то о чём жители региона говорят сегодня? Какой конкретный наказ избирателей был самым сложным в исполнении и почему?

– Личные приёмы граждан – это особая форма работы депутата, она является основной для поддержания связи с избирателями. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, роста тарифов, строительства и ремонта дорог остались. Но с 2022 года возникло много новых вопросов: помощь ребятам, которые воюют. Братья-сёстры, родители просят отправить им технику, спецтехнику, чтобы у ребят была возможность и связь была. Обращаются по поводу розыска пропавших участников СВО, помощи родителям, детям, чтобы их приняли в садик-школу – помогаем преодолеть бюрократические препоны, по возможности ускорить вместе с исполнительной властью на местах процессы принятия решений. Помогаем пожилым людям с приобретением необходимых лекарств.

Считаю, что на приёмы в большинстве приходят те, кто не видит иного выхода, когда другие инстанции уже не помогли, поэтому выслушиваю внимательно каждого человека, даже если вопросы кажутся незначительными – мне хочется разобраться в проблеме. Бывает, что вопрос административно-технического характера и он решается лишь одним телефонным звонком. Так было, например, когда на приём пришёл участник боевых действий, которому нужно было операцию на глазах сделать. В трудных жизненных ситуациях стараемся найти возможность помочь. Бывают более сложные вопросы. Мы ни одного не оставляем без реакции. Более того, через неделю – дней десять к ним возвращаемся: мои помощники звонят людям, выясняют ситуацию. И если обращение не отработано, требует времени – мы эту историю доводим до конца.

Самый сложный наказ был в прошлом созыве. Жители ярковской Новоалександровки жаловались на отсутствие дороги, что создавало для них определённые трудности, например, пенсии и зарплата приходят на карточки, снять с них деньги можно в Ярково, а дороги нет. Пришлось проявить особую настойчивость, чтобы власти всё-таки нашли средства – дорогу построили спустя три года после обращения.

– В Госдуме Вы представляете интересы Тюменской области и её жителей с 2016 года. Как, на Ваш взгляд, за это время изменился регион с экономической и социальной точки зрения? Удаётся ли ему справляться с поставленными руководством страны задачами сейчас? В чём видите его потенциал в дальнейшем?

– Тюменская область для меня – вторая малая родина. Хотя я родился в Центральной России, именно здесь я взрослел, становился на ноги и служил. Много важного связано у меня с севером и югом Тюменской области, я и учился в Тюмени.

Многогранность региона впечатляет. Богатая природно-ресурсная база, высокий промышленный и технологический потенциал. Помимо традиционной для региона нефтегазовой отрасли, здесь активно развивается нефтехимия и производство полимеров, формируются серьёзные компетенции в машиностроении под нужды ТЭК, производстве стройматериалов и биотехнологиях. Растёт и туристско-рекреационный кластер: санаторно-курортное лечение, горячие минеральные источники, гастрономический и экологический туризм. Регион уже получает признание в этих направлениях. Ещё одно преимущество – географическое положение области. Находясь на

пересечении стратегически важных транспортных артерий, она может стать удобным логистическим центром. Здесь модернизируют дорожную сеть, обновляют коммунальные сети, рекордными темпами возводят жильё, развивают индустриальные парки "Боровский", "Богандинский" и планируют новые, строят межуниверситетский кампус для привлечения талантливой молодёжи и перспективных учёных, развивают креативные индустрии и так далее. Но главное, конечно, в регионе – человеческий капитал. Без преувеличения скажу: тюменцы искренне переживают за свой муниципальный округ, село и весь регион. Они по-настоящему любят свою Сибирь. Именно этот человеческий капитал незаменим и позволяет региону полностью раскрыть свой потенциал.

Для дальнейшего роста необходимо решать сопутствующие вопросы: продолжать развивать инфраструктуру, поддерживать молодых специалистов и создавать условия, при которых власть, бизнес и культура работают вместе. Властям важно видеть перспективу в цифровой экономике и новых сферах. В целом Тюменская область – это регион с серьёзными перспективами. У нас есть всё необходимое для уверенного движения вперёд.