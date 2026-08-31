На набережной Тюмени открыли новый скейт-парк

На Вознесенской набережной Тюмени открылась современная спортивная площадка — городской скейт-парк "На одной волне", в создании нового пространства приняли участие городские лидеры экстремальных видов спорта, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Огромный вклад в проектирование и создание уникальной территории внесли Александр Шмонин, известный деятель чир-спорта и президент Федерации чир-спорта Тюменской области, и Дмитрий Вишняков — основатель школы BMX и активный участник организации городских экстрим-фестивалей.

"Здесь каждый найдёт свою волну: новички смогут сделать первые шаги под руководством опытных райдеров, а профессионалы получат возможность отточить мастерство на профессиональных фигурах и трассах. Быть здесь — значит быть в движении вместе со всем городом, чувствовать ритм жизни и развиваться вместе с ним. Мы уверены, что этот проект, который реализован в юбилейный год, станет символом правильного пути нашего города, где спорт, творчество и молодость идут рука об руку!" - написал в "Максе" Максим Афанасьев.