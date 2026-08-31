Один человек погиб и двое ранены в ночном столкновении трех машин в Тобольском округе

"КамАЗ", "Нива" с прицепом и "Рено" столкнулись на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ночью 31 августа, в результате аварии погиб один человек и двое получили травмы, собщили в Противопожарной службе ТО.

На месте работали от областной противопожарной службы подразделения ОП №403 села М. Зоркальцева совместно с МЧС России по Тюменской области и АСМ ТОСЭР.

В ГАИ ТО уточнили, что авария произошла из-за выезда "Нивы" на полосу встречного движения, 57-летний водитель этой машины, житель Омской области, погиб. Тяжелые ранения получили 44-летний пассажир " Нивы" и 35-летний водитель "КамАЗа".

Обстоятельства ДТП выясняются.