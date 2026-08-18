Тюменские следователи рассказали участникам смены "Время юных героев" о своей работе

Сотрудники СК России провели профориентационную встречу с участниками военно-патриотической смены "Время юных героев" центра "Воин".

В детском лагере "Алые паруса" на смене "Время юных героев" обучение проходят около 150 подростков из разных районов региона. Офицеры рассказали им о работе Следственного комитета России, профессии следователя, требованиях к сотрудникам и профильном образовании. Ребята смогли потестить криминалистическую технику, которая используется при следственных действиях - искали металлические предметы с помощью металлоискателя, а также следы биологического происхождения с источником экспертного света, учились выявлять значимые для следствия объекты.

Неподдельный интерес у ребят вызвала демонстрация методов дактилоскопии. В рамках практического занятия подростки самостоятельно попробовали "снять" отпечатки пальцев на бумаге, познакомившись с одним из основных способов фиксации.

Особое внимание уделено противодействию экстремизму и терроризму. Сотрудники СК России довели до ребят информацию о типичных схемах вербовки молодежи в сети, предупредили о внешних признаках деструктивного влияния. Также участникам смены рассказали о цифровой безопасности и напомнили, что нельзя передавать посторонним данные для доступа к личным учётным записям.

Большой интерес у подростков вызвал специальный выпуск издания "Следственный комитет России". В доступной форме, в том числе в формате комикса, в нем рассматриваются важные правовые вопросы, и показывается, как необдуманный поступок может повлиять на дальнейшую судьбу человека. Интерес ребят оказался настолько высоким, что все экземпляры издания они забрали с собой.

В завершение встречи офицеры пожелали ребятам быть бдительными и осмотрительными, напомнив, что личная безопасность всегда должна оставаться приоритетом.