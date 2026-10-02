Авиакомпания "ЮТэйр" представила в Тюмени свои новые тренажеры

Новые тренажеры для подготовки летных экипажей представила в Тюмени авиакомпания "ЮТэйр", в том числе единственные в России тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500. В торжественном мероприятии презентации принял участие начальник управления летной эксплуатации Росавиации Евгений Кожедуб.

По свлоам представителя Росавиации, тренажеры такого уровня позволяют переходить от тренировок, которые основаны на конкретных задачах, к тренировкам, в основе которых лежат сценарии, приближенные к условиям реального полета:

Это большой шаг на пути к еще более глубокой и современной подготовке персонала, основанной на формировании и развитии нетехнических навыков.

Тренажер самолета Ан-74 обеспечивает реалистичную имитацию условий полета и позволяет экипажам отрабатывать все штатные процедуры, а также действия в нештатных и аварийных ситуациях. Полнофункциональный тренажер самолета ATR 72-500 достоверно имитирует динамические воздействия, максимально приближая условия подготовки экипажа к реальному полету, позволяя определять уровень профессиональной подготовки членов летных экипажей.