Депутаты Брыкин и Квитка поблагодарили тюменцев за доверие и поддержку на выборах в Госдуму

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По итогам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва депутатами по Тюменскому одномандатному округу № 183 и по Заводоуковскому одномандатному округу № 184 стали Николай Брыкин и Иван Квитка. В своих пабликах оны выразили слова благодарности землякам за доверие и активную жизненную позицию.

Николай Брыкин, депутат Госдумы по Тюменскому одномандатному округу №183:

Спасибо вам, жители Тюменского округа, за доверие, за поддержку и за открытый диалог. Вы приходили на встречи, писали, звонили, делились своими проблемами и надеждами — и именно это стало главной опорой всей кампании. Я благодарен каждому, кто нашёл время и пришёл на избирательные участки, кто поддержал меня своим голосом. Ваше доверие — это не награда, это ответственность, которую я осознаю в полной мере! Мы прошли этот путь вместе. И хочу сказать одно: главное не результаты в бюллетенях, а результаты в жизни людей. Работа в округе продолжается. Впереди решение конкретных проблем, помощь людям, развитие наших городов и сёл. Я всегда с вами!

Иван Квитка, депутат Госдумы по Заводоуковскому одномандатному округу № 184: