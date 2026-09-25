Депутаты Брыкин и Квитка поблагодарили тюменцев за доверие и поддержку на выборах в Госдуму

По итогам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва депутатами по Тюменскому одномандатному округу № 183 и по Заводоуковскому одномандатному округу № 184 стали Николай Брыкин и Иван Квитка. В своих пабликах оны выразили слова благодарности землякам за доверие и активную жизненную позицию.
Николай Брыкин, депутат Госдумы по Тюменскому одномандатному округу №183:
Спасибо вам, жители Тюменского округа, за доверие, за поддержку и за открытый диалог. Вы приходили на встречи, писали, звонили, делились своими проблемами и надеждами — и именно это стало главной опорой всей кампании. Я благодарен каждому, кто нашёл время и пришёл на избирательные участки, кто поддержал меня своим голосом. Ваше доверие — это не награда, это ответственность, которую я осознаю в полной мере! Мы прошли этот путь вместе. И хочу сказать одно: главное не результаты в бюллетенях, а результаты в жизни людей. Работа в округе продолжается. Впереди решение конкретных проблем, помощь людям, развитие наших городов и сёл. Я всегда с вами!
Иван Квитка, депутат Госдумы по Заводоуковскому одномандатному округу № 184:
Ваши голоса — высокая степень доверия и большая ответственность. Продолжу отстаивать интересы родной Тюменской области и ее жителей на федеральном уровне. Для меня крайне важна честная работа, которая всегда ориентирована на действие и результат. Спасибо жителям Тюмени, Ялуторовска, Армизонского, Бердюжского, Голышмановского, Заводоуковского, Исетского, Казанского, Омутинского, Сладковского, Тюменского, Упоровского, Ялуторовского округов! Итог трех дней голосования — безоговорочная победа Единой России — говорит о том, что граждане выбирают стабильное развитие нашей страны и любимой Тюменской области.
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