Эксперты прогнозируют дальнейший рост безналичных платежей через приложения

В этом году объем безналичных платежей в повседневных категориях увеличится на 7%, тогда как в 2025 году показатель вырос на 12%. Наиболее заметную динамику покажут онлайн-оплата жилищно-коммунальных услуг, медицинских и образовательных сервисов.

По оценкам ВТБ, замедление темпов связано с тем, что цифровые способы оплаты уже широко вошли в повседневные финансовые сценарии пользователей. Рынок переходит к более сбалансированной динамике. Так, оплата ЖКУ через мобильные приложения увеличится на 12%, медицинских услуг — на 11%, образования и культуры — на 10%. В категориях связи и туризма прирост составит 9%.

Павел Тулубьев, руководитель департамента ВТБ:

Безналичные платежи уже стали не отдельным цифровым сервисом, а привычной частью повседневной жизни. Рост рынка теперь будет определяться увеличением частоты операций и развитием автоплатежей.

Аналитики прогнозируют, что в 2027 году динамика останется умеренно-положительной. Основной объем безналичных операций придется на регулярные платежи, интеграцию оплаты в цифровые сервисы и распространение автоплатежей.