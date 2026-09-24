В тюменском аэропорту начал работу киоск самостоятельной регистрации

Киоск самостоятельной регистрации на рейс и сдачи багажа стала доступна пассажирам аэропорта " Рощино", услуга доступна клиентам авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Россия", "Победа", "ЮТэйр", Red Wings, "Ямал", Smartavia и "Руслайн", сообщили в пресс-службе аэропорта.

Система работает в два этапа: регистрация багажа в киоске самостоятельной регистрации,сдача багажа в зоне самостоятельной сдачи

Что нужно для регистрации багажа:

✅ Вы уже зарегистрированы на рейс

✅ Ваш билет с багажом

✅ До вылета осталось не более 3 часов

Киоск самостоятельной регистрации позволяет также распечатать посадочный талон, если вы уже зарегистрированы на рейс.

Возможность пройти регистрацию на рейс и сдать багаж через киоски заканчивается за 40 минут до вылета.