Тюменский Роспотребнадзор опроверг сообщения о повышении эпидпорога по ОРВИ

В связи с размещением в СМИ информации о переводе детей в школах на дистанционное обучение по причине превышения порога заболеваемости, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области разъясняет:
Решением санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области образовательным учреждениям региона рекомендовано обеспечить приостановление учебного процесса в классах и группах детских садов в случае отсутствия 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В настоящее время превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения, а также среди детей до 17 лет не установлено.
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