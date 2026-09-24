Тюменский Роспотребнадзор опроверг сообщения о повышении эпидпорога по ОРВИ

11:02 24 сентября 2026
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В связи с размещением в СМИ информации о переводе детей в школах на дистанционное обучение по причине превышения порога заболеваемости, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области разъясняет: 

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области образовательным учреждениям региона рекомендовано обеспечить приостановление учебного процесса в классах и группах детских садов в случае отсутствия 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В настоящее время превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения, а также среди детей до 17 лет не установлено.

Теги: ОРВИ , Роспотребнадзор
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