Тюменский Роспотребнадзор опроверг сообщения о повышении эпидпорога по ОРВИ

В связи с размещением в СМИ информации о переводе детей в школах на дистанционное обучение по причине превышения порога заболеваемости, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области разъясняет: