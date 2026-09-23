Тюменский избирком озвучил итоги избирательной кампании в Тюменскую облдуму

23 сентября на заседании Избирательной комиссии Тюменской области утверждены результаты выборов депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва.

Выборы по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам №№ 1-24 признаны состоявшимися и действительными

По итогам голосования избраны все 48 депутатов Тюменской облдумы восьмого созыва: 24 депутата - по единому избирательному округу; 24 депутата - по одномандатным избирательным округам

ДЕПУТАТЫ, ИЗБРАННЫЕ ПО ЕДИНОМУ ОКРУГУ

"Единая Россия":

Моор Александр Викторович,

Хохряков Борис Сергеевич,

Сайфитдинов Фуат Ганеевич,

Артюхов Андрей Викторович,

Соколова Ирина Борисовна,

Шувалов Вадим Николаевич,

Шевчик Наталья Александровна,

Алексеева Надежда Геннадьевна,

Ямпольский Олег Владимирович,

Кузьменко Дмитрий Борисович,

Суфианов Альберт Акрамович,

Калиберда Александр Михайлович,

Фомин Владимир Иванович,

Кузнечевских Ольга Александровна,

Швецова Ольга Владимировна,

Танкеев Вячеслав Михайлович.

КПРФ:

Казанцева Тамара Николаевна,

Левченко Иван Григорьевич,

Юхневич Регина Чаутатовна.

ЛДПР:

Слуцкий Леонид Эдуардович,

Сысоев Владимир Владимирович,

Вершинин Иван Сергеевич.

"Справедливая Россия":

Пискайкин Владимир Юрьевич.

Новые люди":

Зайцев Артем Николаевич.

После утверждения результатов выборов все избранные депутаты по единому округу должны направить в Избирательную комиссию Тюменской области соответствующие согласия о вступлении в должность.

ДЕПУТАТЫ, ИЗБРАННЫЕ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ:

№ 1 Салехардский - Цупикова Лариса Дмитриевна

№ 2 Надымский - Плотников Дмитрий Вячеславович

№ 3 Ноябрьский - Мажаров Александр Викторович

№ 4 Пуровский - Пяк Ренат Павлович

№ 5 Югорский - Станкин Андрей Анатольевич

№ 6 Няганьский - Нефедьев Владимир Александрович

№ 7 Ханты-Мансийский - Семенов Павел Владимирович

№ 8 Нефтеюганский - Зеленский Александр Александрович

№ 9 Сургутский - Резяпова Галина Александровна

№ 10 Сургутский - Карнаухов Михаил Юрьевич

№ 11 Сургутский - Зимин Александр Владимирович

№ 12 Когалымский - Лосева Инна Вениаминовна

№ 13 Нижневартовский - Чепайкин Анатолий Петрович

№ 14 Нижневартовский - Храмцов Максим Сергеевич

№ 15 Тобольский - Бельская Елена Владимировна

№ 16 Ярковский - Анохин Александр Николаевич

№ 17 Тюменский - Величко Оксана Александровна

№ 18 Центральный г. Тюмени - Салмин Алексей Павлович

№ 19 Ленинский г. Тюмени - Медведев Сергей Михайлович

№ 20 Калининский г. Тюмени - Лазарев Андрей Николаевич

№ 21 Южный - Чуйко Роман Сергеевич

№ 22 Восточный - Девайкин Павел Николаевич

№ 23 Ишимский - Шишкин Федор Борисович

№ 24 Заводоуковский - Ковин Владимир Анатольевич.