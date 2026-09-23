В 14 округах Тюменской области ликвидируют 49 медведей

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Отстрел 49 бурых медведей проведут в Абатском, Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Заводоуковском, Ишимском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Тобольском, Уватском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных округах. Мера неоьбходима для регулирования численности диких животных и "в целях предотвращения угрозы нанесения ущерба здоровью граждан", следует из документов Госохотдепартамента Тюменской области.

В Абатском, Голышмановском, Нижнетавдинском охотугодьях предстоит отстрелить по одной особи, в Ишимском, Ялуторовском - по две, Аромашевском, Ярковском, Вагайском, Уватском, Викуловском, Сорокинском - по три особи, В Тобольском - 5, в Юргинском - 9 особей.

Отстрел также проведут в закрепленных охотничьих угодьях 8/2 (Исетский округ) - 2 особи, "Чумбулукский" - 5 особей, 72.18.4 "Ильтымский" - 3 особи (оба в Уватском округе).