Житель Тобольска спалил машину соседа из-за неприятных воспоминаний

Во дворе в 9-м микрорайоне Тобольска ночью загорелась машина Haval. Причину установили оперативно - по записям с камер видеонаблюдения с дома полицейские выяснили, что это поджог.

Следователи установили подозреваемого, в отделе полиции он полностью признал свою вину. Выяснилось, что подозреваемый распивал алкогольные напитки. Выйдя на улицу, увидел автомобиль соседа и вспомнил о неприятном инциденте, связанном с похожей маркой машины. Он налил крепкий алкоголь в пластиковую бутылку, взял зажигалку, облил машину и поджёг жидкость, после чего скрылся.

Заведено уголовное дело, поджигатель под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в облполиции.