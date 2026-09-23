Более 35 млрд рублей направит Тюменская область на реализацию нацпроектов в 2026 году

В 2026 году на реализацию 10 национальных проектов в регионе запланировано 35,5 млрд рублей. На текущий момент освоено более 26 млрд рублей (74,53%), обь этом шла речь на заседании межведомственной рабочей группы под председательством прокурора Тюменской области Александра Попова.

На заседании рабочей группы рассмотрены вопросы исполнения уполномоченными органами власти мероприятий национальных проектов, в том числе строительство и ремонт соцобъектов, приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций в сфере здравоохранения.

Принятыми мерами прокурорского реагирования, в том числе превентивного характера, удалось не допустить нарушения сроков ввода объектов в эксплуатацию. Так завершены работы по капремонту детского сада на территории города Тюмени и школы в г. Ишиме.

За истекший период 2026 года прокуроры в сфере реализации национальных проектов выявили свыше 300 нарушений закона, для их устранения внесено 153 представления, порядка 60 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено и расследуется два уголовных дела.

На заседании отмечено о необходимости усиления контроля со стороны уполномоченных органов власти за своевременным освоением и правомерным расходованием бюджетных средств, а также за поставками модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приемного отделения детского стационара.

Прокурор области поставил перед органами правоохраны задачу сконцентировать усилия на предотвращении незаконных действий по отвлечению бюджетных средств, их нецелевому расходованию.