Тюменская область в десятке регионов-лидеров РФ по использованию "Макса"

11:36 23 сентября 2026
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Тюменская область – на втором месте среди регионов УрФО по внедрению национального мессенджера "Макс", по России -  в десятке регионов-лидеров.

Тюменцы активно пользуются местными цифровыми сервисами и чат-ботами. Среди самых востребованных – "Паводок72", викторина "Знай свой край", запись к врачу и "Мои документы".

Александр Моор, губернатор:

Региональных сервисов становится всё больше. Чтобы пользоваться ими было удобнее, мы разрабатываем единую витрину всех цифровых продуктов и каналов нашего региона в мессенджере МАКС. Не нужно искать необходимый чат-бот или сайт, всё будет под рукой. Работу над развитием региональных цифровых сервисов в МАКСЕ продолжаем. В этом нам помогают инструменты нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

 

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