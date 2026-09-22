Погорельцам из Славянского помогают восстановить документы

Глава Тюмени провел встречу с горожанами, пострадавшими от пожара в жилом районе "Славянский" и обсудил с ними первые шаги по ликвидации последствий.

В результате пожара уничтожено 10 частных домов, 4 частных дома повреждено, из них 8 зарегистрированы, стоят на кадастровом учете, поврежден автомобиль.

Сейчас на территории идет уборка мусора. Подрядчик занимается вывозом строительных обломков. Все семьи временно размещены у родственников, никто не остался без крыши над головой.

"Идет восстановление документов: подготовлен список граждан, которым необходимо восстановить утраченные бумаги. Во всех федеральных структурах назначены ответственные лица. Они помогают жителям по всем вопросам восстановления и предоставляют необходимую информацию. Организован сбор гуманитарной помощи для первой необходимости. В одной из семей участник специальной военной операции числится пропавшим без вести. Принято решение оказать этой семье адресную помощь строительными материалами для возведения нового дома", - сообщил Афанасьев.