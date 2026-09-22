В Ишиме открыли новую поликлинику

В Ишиме в рамках программы модернизации первичного звена открылась новая современная поликлиника. К медучреждению прикреплено около 168 тыс. человек, включая 36 тыс. детей.

В поликлинике площадью 12,5 тыс. кв. м. работают терапевтические отделения, кабинеты узких специалистов, женская консультация, детская и взрослая стоматология, центр здоровья, отделение профилактики, дневной стационар и центр амбулаторной онкологической помощи.

Поликлиника оснащена новыми УЗИ-аппаратами, компьютерным томографом, цифровым рентгеном, флюорографом, маммографом и системой "Стресс-Эхо" для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в поликлинике открыт межрайонный эндокринологический центр.

Для беременных женщин и пожилых людей предусмотрена возможность пройти диагностику и консультации за один визит.