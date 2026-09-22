ИИ-ассистент Сбера обработал более 210 тысяч обращений участников Международного фестиваля молодёжи

ИИ-ассистент Сбера на базе языковой модели ГигаЧат обработал более 210 тысяч обращений участников Международного фестиваля молодёжи, который проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Фестиваль собрал 10 тысяч молодых людей из 191 страны: 5 тысяч участников приехали из разных регионов России, ещё 5 тысяч — из-за рубежа. В организации и проведении мероприятия помогали более 2 тысяч волонтёров.

ИИ-ассистент на базе языковой модели ГигаЧат был доступен в приложении Международного фестиваля молодёжи. С его помощью можно было составить персонализированное расписание по интересующим темам и спикерам, проложить маршрут по территории с расчётом времени в пути, получить консультацию по организационным вопросам и краткое содержание прошедших сессий.

Большая языковая модель ГигаЧат понимает запрос на естественном языке и одновременно учитывает несколько параметров: тематику сессий, время до локации и расположение точек на территории. Поэтому задачи, требующие нескольких шагов, можно было решить одним запросом — например, подобрать маршрут сразу под несколько интересующих докладов без ручного поиска по разделам приложения.

В среднем на одного уникального пользователя пришлось около 21 обращения к ассистенту. Участники могли возвращаться к сервису в течение всего фестиваля, чтобы уточнять расписание, находить нужные площадки и строить маршруты.

Кроме того, в сервисе был доступен переводчик с русского на английский и обратно. Ассистент также стал инструментом, через который участники зарабатывали Коины — специальную валюту, которую получали за прохождение активностей на стенде Сбера. Их можно было потратить на мерч, вывести приветствие на кинетической стене или обменять на автограф-сессию с Ваней Дмитриенко.

ИИ-ассистент стал частью цифровой инфраструктуры Международного фестиваля молодёжи и помогал участникам ориентироваться в насыщенной программе и на территории мероприятия.