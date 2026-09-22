Аграрии Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна

10:25 22 сентября 2026
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Сельхозтоваропроизводители Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна - план по сбору зерновых выполнен на 76,5%, сообщил губернатор Александр Моор.

Урожайность в этом году на уровне прошлых лет, отметил глава региона.

Помимо зерна и зернобобовых культур, аграрии собирают с полей картофель  - его хозяйства региона собрали  124,5 тысячи тонн.

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