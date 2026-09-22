Аграрии Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна

Сельхозтоваропроизводители Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна - план по сбору зерновых выполнен на 76,5%, сообщил губернатор Александр Моор.
Урожайность в этом году на уровне прошлых лет, отметил глава региона.
Помимо зерна и зернобобовых культур, аграрии собирают с полей картофель - его хозяйства региона собрали 124,5 тысячи тонн.
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