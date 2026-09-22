Аграрии Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна

Сельхозтоваропроизводители Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна - план по сбору зерновых выполнен на 76,5%, сообщил губернатор Александр Моор.

Урожайность в этом году на уровне прошлых лет, отметил глава региона.

Помимо зерна и зернобобовых культур, аграрии собирают с полей картофель - его хозяйства региона собрали 124,5 тысячи тонн.