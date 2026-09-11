"Тюмень Водоканал" помог потушить пожар в поселке Славянском

"Росводоканал Тюмень" оказал помощь экстренным службам при тушении пожара в поселке Славянском под Тюменью. Для тушения пожара потребовался оперативный подвоз воды — пожарные гидранты находились на значительном расстоянии от места происшествия.

Специалисты "Росводоканал Тюмень" оперативно организовали подвоз воды и оказывали содействие пожарным и сотрудникам МЧС. Две аварийно-восстановительные бригады заправляли пожарные автомобили и технику экстренных служб, обеспечивая непрерывную подачу воды для тушения огня. Работы продолжались до 4 часов утра.

Мастер цеха водоснабжения "Росводоканал Тюмень" Руслан Шаяхметов:

Главной задачей было как можно быстрее обеспечить пожарные машины водой. Заправляли технику, возвращались за водой и снова ехали на место. Работали до самого утра, пока необходимость в подвозе воды не отпала. В такие моменты не думаешь о времени — понимаешь, что от твоей работы зависит, как быстро пожарные смогут потушить огонь.

За оперативное и качественное проведение работ при оказании содействия в тушении пожара благодарность Единой диспетчерской службы объявлена двум аварийно-восстановительным бригадам "Росводоканал Тюмень" под руководством Руслана Шаяхметова и Руслана Бикчантаева, а также водителю автоцистерны Евгению Асташкину.

Помощь при тушении пожаров для специалистов "Росводоканал Тюмень" — не первый подобный случай. Дежурные бригады тюменского водоканала четырежды помогали тушить загоревшиеся автомобили, а также ликвидировали возгорание автобуса. В Ишиме сотрудники предприятия также оказывали содействие пожарным при тушении крупного возгорания на мясокомбинате.