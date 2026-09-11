Обучающие курсы для исламских священнослужителей провели в Тюмени

С 7 по 9 сентября в Тюмени прошли вторые в 2026 году учебные курсы для 50 имамов мечетей и председателей мусульманских религиозных организаций региона, сообщает Комитет по делам национальностей.

Занятия общим объемом 32 часа вели ведущие преподаватели российских исламских вузов. По итогам курса участникам вручили свидетельства.

Заместитель председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин поблагодарил слушателей за вклад в укрепление межконфессионального согласия и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Курсы организованы в рамках системы непрерывного повышения квалификации исламских священнослужителей по программе Исламского просветительского центра Тюменской области Духовного управления мусульман Тюменской области при поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской области.