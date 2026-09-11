Самые популярные книги лета в Тюменской области назвали в Литрес

Литрес проанализировал спрос на цифровую литературу и определил, какие произведения стали самыми востребованными (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) с 1 июня по 31 августа в Тюменской области. Рейтинг возглавила книга "Копия Веры".

В топ‑5 книг среди пользователей из Тюменской области (по количеству проданных экземпляров цифровых книг во всех форматах — аудио и текст) вошли:

"Копия Веры", Катя Качур

"По осколкам твоего сердца", Анна Джейн

"Ловушка для главного дива", Виктор Дашкевич

"Если вы меня слышите. Книга 1", Елена Михалкова

"Древний. Предыстория. Книга одиннадцатая. Асса Дэи", Сергей Тармашев.