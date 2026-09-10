Соревнования по оказанию первой помощи с инсценировкой ДТП проведут в Тюмени

12 сентября экопарк "Затюменский" станет местом притяжения для 25 сборных команд из учреждений культуры, образования, спорта, социальной сферы, силовых ведомств и молодежной политики. "Мы научим – вы спасете!" – под этим лозунгом пройдут состязания, приуроченные ко Всемирному дню первой помощи.
Что увидит зритель? Еще два испытания на прочность
Нарушение правил безопасности в лесу приводит к печальным последствиям – и вот уже у одного участника термический ожог открытых участков тела, а у второго – проникающее ранение. Куда именно? Узнают только те, кто окажется на месте.
Следующий этап будет проходить на стройке. Выполняя высотные работы, строитель падает и получает травмы различной степени тяжести. Главное правило для участников – личная безопасность, чтобы не прибавить работы медикам.
Будет всё, как в жизни: реалистичный антураж, минимум аптечных средств – бинты, перевязочный пакет, ножницы, термоодеяло. Но ключевое — импровизация! Командам придётся использовать всё, что есть при себе: ремни, шарфы, элементы одежды, рюкзаки.
Программа мероприятия:
• 10:00 – 10:30 – торжественное открытие
• 11:00 – старт соревнований
• 16:00 – окончание соревнований
• 16:30 – 17:00 – подведение итогов
• 17:00 – награждение победителей
Вход – С, со стороны улицы Барнаульская.
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