Соревнования по оказанию первой помощи с инсценировкой ДТП проведут в Тюмени

12 сентября экопарк "Затюменский" станет местом притяжения для 25 сборных команд из учреждений культуры, образования, спорта, социальной сферы, силовых ведомств и молодежной политики. "Мы научим – вы спасете!" – под этим лозунгом пройдут состязания, приуроченные ко Всемирному дню первой помощи.

Что увидит зритель? Еще два испытания на прочность

Нарушение правил безопасности в лесу приводит к печальным последствиям – и вот уже у одного участника термический ожог открытых участков тела, а у второго – проникающее ранение. Куда именно? Узнают только те, кто окажется на месте.

Следующий этап будет проходить на стройке. Выполняя высотные работы, строитель падает и получает травмы различной степени тяжести. Главное правило для участников – личная безопасность, чтобы не прибавить работы медикам.

Будет всё, как в жизни: реалистичный антураж, минимум аптечных средств – бинты, перевязочный пакет, ножницы, термоодеяло. Но ключевое — импровизация! Командам придётся использовать всё, что есть при себе: ремни, шарфы, элементы одежды, рюкзаки.

Программа мероприятия:

• 10:00 – 10:30 – торжественное открытие

• 11:00 – старт соревнований

• 16:00 – окончание соревнований

• 16:30 – 17:00 – подведение итогов

• 17:00 – награждение победителей

Вход – С, со стороны улицы Барнаульская.