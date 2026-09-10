Сбережения россиян набирают вес

Эксперты проанализировали сберегательное поведение жителей нашей страны с регулярными зарплатными зачислениями и выяснили, что за год сумма накоплений на их вкладах выросла в среднем на 17%.

Россияне с ежемесячным доходом до 30 тысяч рублей хранят на депозитах в среднем 69 тысяч рублей — на 15% больше, чем годом ранее. В группе с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей средняя сумма "финансовой подушки" составляет 107 тысяч рублей (+20% за год), а при доходе от 60 до 100 тысяч — более 140 тысяч (+11%). Получатели дохода в диапазоне от 100 до 150 тысяч держат накопления в среднем 217 тысяч рублей (+20%), а с доходом от 150 до 200 тысяч — 354 тысячи (+20%), сообщают в ВТБ.



Наиболее высокая абсолютная сумма накоплений ожидаемо зафиксирована у тех, кто зарабатывает свыше 200 тысяч рублей — в среднем 1,8 миллиона рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.



Ранее результаты опроса ВТБ показали, что процесс накопления становится своеобразной "вкладотерапией". Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциальную стабильность у 73%респондентов, а отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов – у 64%.