ЦВО подарил детям Ишима хоккейный корт

13:21 31 августа 2026
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Новый хоккейный корт установлен у спортшколы города Ишима благодаря проекту, инициатором которого выступил помощник командующего Центральным военным округом Иван Кувырзин.

По словам Кувызина, решение поставить хоккейные коробки в гарнизонах на территории Центрального военного округа, где дислоцируются воинские части вместе с московскими предпринимателями принято год назад. Ишим стал одним из тех городов, где этот проект реализовался  - играть будут не только дети военнослужащих, но и местных жителей.

Заместитель главы города Ишима по социальным вопросам Борис Долженко заявил, что  корт позволит улучшить качество тренировочного процесса, и выразил благодарность лично Ивану Кувырзину и в целом командованию ЦВО.

 

Теги: Ишим , военнослужащие , хоккей
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