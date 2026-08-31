ЦВО подарил детям Ишима хоккейный корт

Новый хоккейный корт установлен у спортшколы города Ишима благодаря проекту, инициатором которого выступил помощник командующего Центральным военным округом Иван Кувырзин.

По словам Кувызина, решение поставить хоккейные коробки в гарнизонах на территории Центрального военного округа, где дислоцируются воинские части вместе с московскими предпринимателями принято год назад. Ишим стал одним из тех городов, где этот проект реализовался - играть будут не только дети военнослужащих, но и местных жителей.

Заместитель главы города Ишима по социальным вопросам Борис Долженко заявил, что корт позволит улучшить качество тренировочного процесса, и выразил благодарность лично Ивану Кувырзину и в целом командованию ЦВО.