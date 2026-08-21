Ишимские медики избавили китайского дальнобойщика от боли

Дльнобойщика из Китая Пэнфэя Ли в рейсе по России скрутила острая боль - водитель смог довести фуру до обочины и обратился в придорожное кафе, где ему вызвали скорую помощь. Так он оказался в приемном отделении Областной больницы №4 в городе Ишиме, рассказали в депздраве ТО.

Заведующий урологическим отделением, врач-уролог Иван Денищук и пациент с помощью жестов и переводчика в телефоне выяснили симптомы — диагностика была проведена точно и своевременно. Оказалось, дальнобойщик страдает от почечной колики. Врач устранил болевой синдром и назначил курс лечения.

После спасения Пэнфэй Ли написал в книге благодарностей:

Благодарю медсестер и врачей больницы за помощь. Они были невероятно добры и приветливы ко мне, оказав мне такую заботу и помощь, каких я никогда раньше не испытывал. Несмотря на то, что я китаец и существовал языковой барьер, они терпеливо выслушали меня, когда я описывал свое состояние. Они исключительно добрые, прекрасные ангелы в белых одеждах. Большое спасибо.

Сегодня Ли снова уже продолжает свой путь через Россию. В ОБ-4 считают, что воспоминания о сибирском гостеприимстве и профессионализме ишимских врачей останутся с ним навсегда.