Нефтеюганец попытался оформить ВНЖ в Испании через мошенников

В Нефтеюганске 44-летний директор туристической компании обратился в дежурную часть городского отдела полиции и сообщил, что стал жертвой дистанционных мошенников. Мужчина пытался оформить вид на жительство в Испании для своих клиентов.

По данным УМВД России по ХМАО — Югре, в 2025 году предприниматель нашел в интернете посредника, который обещал удаленно организовать получение ВНЖ по специальной программе. После согласования условий мужчина передал аферисту документы девяти клиентов, а оплату переводил частями на криптокошелек. Когда деньги были отправлены, посредник перестал выходить на связь и обязательства не выполнил.

Как выяснилось, дистанционное оформление вида на жительство в Испании невозможно. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Нефтеюганску возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить и задержать участников преступной схемы.

Полиция призывает граждан быть бдительными при поиске услуг в интернете: проверять достоверность предложений и не переводить деньги на электронные кошельки и криптосчета по рекомендациям незнакомых людей.