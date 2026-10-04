Высокие технологии на страже сердца: как тюменские кардиохирурги спасают пациентов

Электрокардиостимуляторы спасают жизни пациентов с нарушениями сердечного ритма. Электрокардиостимулятор — это не только сам аппарат, но и электроды, которые по сосудам устанавливаются внутри сердца. Кардиостимуляторы меняются в среднем через 5-8 лет и операция по замене занимает 15-20 минут. Электроды же остаются в теле человека надолго. Производители заявляют о сроке службы электродов до 25 лет, однако случается, что их приходится заменять раньше срока.

Зинаида Петровна обратилась в ОКБ №1 с жалобами на головокружение и потемнение в глазах, которые у нее возникали при работе на приусадебном участке. С 2015 года у нее стоит кардиостимулятор, который был установлен из-за потерь сознания и резких головокружений. В 2023 году производилась замена электрокардиостимулятора. При первичном осмотре нарушений в работе устройства выявлено не было. Но при более тщательном осмотре, когда попросили пациентку выполнить те движения руками, которые она делает на участке, увидели паузы в работе кардиостимулятора, что сопровождалось головокружением. Такое явление возникает при частичном переломе электродов. Незамедлительно Зинаиде Петровне была выполнена операция: удален поврежденный электрод и имплантирован новый.

"Ежегодно мы проводим 20 операций по досрочному удалению электродов. Самой распространенной причиной является инфекция. По статистике такие случаи занимают 1%. Также из-за воздействия механических факторов или травмы грудной клетки, случаются переломы электродов. Иногда пациенту по жизненным показаниям требуется проведение МРТ, а стимулятор у него установлен несовместимый с этим исследованием. Приходится удалять старый электрод и имплантировать подходящий, современный", - рассказал Дмитрий Николаевич Хомутинин, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКБ №1.