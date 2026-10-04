Смартфоны и слежка за владельцами: насколько обоснованы опасения о контроле перемещений

По словам руководителя Kaspersky GReAT в России Дмитрия Галова, в большинстве случаев сбор данных о геолокации происходит с добровольного согласия пользователей, которые выдают избыточные разрешения приложениям. Чаще всего эта информация используется легально — для маркетинговой аналитики и персонализации сервисов. Однако истинную опасность представляет специализированное шпионское ПО. Такие программы маскируются под полезные утилиты и скачиваются пользователями из интернета, после чего начинают скрытно записывать звонки и сообщения.

Отдельное внимание эксперт уделил коммерческому сталкерскому ПО. В отличие от обычных вирусов, для установки таких программ злоумышленнику требуется физический доступ к гаджету. Оказавшись в системе, сталкерское приложение никак не проявляет себя в списке запущенных процессов, работая в фоновом режиме и передавая личные данные третьим лицам, - сообщает АиФ-Тюмень.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют регулярно проводить аудит разрешений в настройках смартфона и избегать установки софта из непроверенных источников, который может служить прикрытием для шпионажа.