Владельцам пострадавших от подтопления домов советуют отложить косметический ремонт

Эксперты по оценке ущерба предупреждают: "запечатанная" внутри стен влага приведет к необратимым последствиям с первыми морозами. Наиболее уязвимыми оказались деревянные постройки и фундаменты на переувлажненных грунтах. Если в кирпичных домах основная проблема — это грибок, то для оснований зданий главная угроза — осыпание грунта и образование пустот.
"Зимой насыщенный водой грунт при замерзании увеличивается в объеме — это так называемое морозное пучение. Оно способно привести к новым деформациям фундамента и трещинам в стенах. Поспешный ремонт просто запечатает влагу внутри, и проблемы вернутся разрушением конструкций", — рассказал руководитель профильного экспертного центра Андрей Беляев.
Специалист советует не начинать отделку до тех пор, пока показатели влажности в самых глубоких слоях стен не опустятся до нормативов СНиП, - сообщает Мегатюмень.
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