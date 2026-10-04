Владельцам пострадавших от подтопления домов советуют отложить косметический ремонт

Эксперты по оценке ущерба предупреждают: "запечатанная" внутри стен влага приведет к необратимым последствиям с первыми морозами. Наиболее уязвимыми оказались деревянные постройки и фундаменты на переувлажненных грунтах. Если в кирпичных домах основная проблема — это грибок, то для оснований зданий главная угроза — осыпание грунта и образование пустот.

"Зимой насыщенный водой грунт при замерзании увеличивается в объеме — это так называемое морозное пучение. Оно способно привести к новым деформациям фундамента и трещинам в стенах. Поспешный ремонт просто запечатает влагу внутри, и проблемы вернутся разрушением конструкций", — рассказал руководитель профильного экспертного центра Андрей Беляев.

Специалист советует не начинать отделку до тех пор, пока показатели влажности в самых глубоких слоях стен не опустятся до нормативов СНиП, - сообщает Мегатюмень.