Цифровизация и "мягкая сила": какую роль женщины играют в развитии нефтяной отрасли

Цифровизация открывает большие возможности для женщин технических профессий. Появились удаленный мониторинг и телеметрия: оператор может работать в офисе так же ответственно и полезно, как раньше на месторождении. Теперь, чтобы заниматься аналитикой и инженерными задачами, не обязательно жить в вагончике. Столь суровая северная сфера становится доступнее благодаря искусственному интеллекту и цифровым двойникам месторождений. В более безопасных условиях всё чаще именно женщины занимают руководящие должности.

– Исторически так сложилось, что нефть и газ – это очень директивная, жесткая мужская среда, где требуются твердые решения и бескомпромиссные взгляды. А женщина-руководитель действует через мягкую силу. И в этом есть огромное преимущество: если ты формируешь в команде доверие, то люди приходят к тебе с проблемами или необычными предложениями, – рассказывает изданию "Тюменская область сегодня" о своей позиции Юлия Стружкова, директор департамента цифровой трансформации ГК ТОФС. – Женщине удается выстраивать доверие с коллективом лучше, чем мужчине – так заложено природой. Это гендерное конкурентное преимущество. Но есть и обратная сторона медали: мы часто становимся для коллектива "мамами".

Она призвала женщин-руководителей не быть "родителем" для подчиненных. По ее словам, стоит сделать акцент на других "женских" навыках, например, многозадачности и гибкости. Умение учитывать множество мелких факторов, складывать их в единую картину и выстраивать коммуникацию с разными командами и типами людей – это сильное преимущество.

– На раннем этапе речь идет не о специальных женских программах или отдельном привлечении женщин. Вопрос в том, чтобы снять барьеры на входе. Как? Взять ту же вахту: если есть средства индивидуальной защиты (СИЗ) под женскую антропометрию, не придется надевать мужскую куртку. Девушки поедут на Север, если там будут женские раздевалки и душевые. Если есть интернет и мобильная связь, можно поддерживать отношения с семьей. А если есть понятные графики, можно спланировать не только работу, но и поход ребенка в первый класс, – рассказала Светлана Томилова, директор по персоналу АО "Газстройпром".

Доля женщин в нефтегазовой отрасли на данный момент составляет 25%, а в строительстве, которое работает для ТЭК, – около 15%. По данным эксперта, в АО "Газстройпром" 11% женщин трудятся на производстве; из них 4% – это офисный и административно-управленческий персонал, - сообщает Тюменская область сегодня.