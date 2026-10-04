Перерасчёт за отопление: в каких домах жильцы вправе требовать снижения платы

Эксперт в области ЖКХ Денис Попов объяснил, в каких домах закон позволяет требовать перерасчета за тепло и как правильно зафиксировать нарушение, чтобы снизить плату за отопление.

Добиться уменьшения суммы можно в домах с общедомовым прибором учета, если зафиксированы отступления от установленных стандартов качества. Закон жестко регламентирует микроклимат в жилье: температура воздуха в жилых комнатах не должна опускаться ниже +18 °C, а в угловых — ниже +20 °C. За каждый час отклонения от этих цифр начисление за тепло суммарно за месяц уменьшается на 0,15%. Если же теплоснабжение прерывалось дольше допустимого — суммарно более 24 часов в месяц или свыше 16 часов непрерывно, — плата подлежит сокращению вплоть до полного освобождения от платежа за проблемный отрезок времени.

"Основанием для перерасчета может быть только один официальный документ — акт о ненадлежащем качестве услуги, — предупреждает Денис Попов. — Как только дома похолодало, немедленно вызывайте аварийно-диспетчерскую службу. Специалист исполнителя обязан прибыть на замер температуры не позднее двух часов с момента обращения. Если коммунальщики проигнорировали вызов, вы имеете полное право составить акт самостоятельно с участием соседей и передать его в управляющую компанию".

С момента поступления заявления на перерасчет у управляющей организации есть ровно пять рабочих дней на его рассмотрение. Если коммунальщики затягивают решение вопроса или отказываются скорректировать цифры в квитанции, эксперт рекомендует направлять жалобы в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, - сообщает АиФ-Тюмень.