Тюменская область занимает третье место в УрФО по обороту предприятий общепита

Тюменцы потратили в кафе, барах, ресторанах 54 млрд 920 млн рублей. По обороту общепита регион на третьем месте в Уральском федеральном округе, уступая Свердловской и Челябинской областям. Таковы данные Росстата за восемь месяцев 2026 года.

Исходя из численности населения в среднем на каждого жителя приходятся траты в местах общественного питания 4,2 тыс. рублей в месяц.

Отметим, что за год оборот в регионе увеличился на 4,5%. А конкретно в августе граждане оставили на кассах заведений 6 млрд 707,4 млн руб., - сообщает Вслух.ру.