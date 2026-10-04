Тюменская область занимает третье место в УрФО по обороту предприятий общепита

Тюменцы потратили в кафе, барах, ресторанах 54 млрд 920 млн рублей. По обороту общепита регион на третьем месте в Уральском федеральном округе, уступая Свердловской и Челябинской областям. Таковы данные Росстата за восемь месяцев 2026 года.
Исходя из численности населения в среднем на каждого жителя приходятся траты в местах общественного питания 4,2 тыс. рублей в месяц.
Отметим, что за год оборот в регионе увеличился на 4,5%. А конкретно в августе граждане оставили на кассах заведений 6 млрд 707,4 млн руб., - сообщает Вслух.ру.
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