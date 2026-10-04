Учащённый пульс и внезапная тревога: как действовать в такой ситуации

При учащении пульса главное - не поддаваться панике, так как выброс адреналина только усугубит состояние.

"Сделайте глубокий вдох и медленный выдох, повторите это 3–4 раза. Сядьте или лягте, обеспечьте доступ свежего воздуха. Оцените ситуацию: если вы только что пили крепкий чай или волновались — это физиология", — рассказала врач-кардиолог Анастасия Балабанова.

Специалист рекомендует обратиться к терапевту или кардиологу в плановом порядке, если пульс в покое стабильно выше 90 ударов, есть перебои в работе сердца или факторы риска, такие как гипертония и диабет.

Иногда причина высокого пульса кроется не в самом сердце, а в факторах, о которых пациент даже не задумывается. Как отметила Анастасия Балабанова, помимо энергетиков и кофеина, спровоцировать учащенное сердцебиение могут привычные лекарства. В этот список входят сосудосуживающие капли в нос (деконгестанты) и препараты для лечения бронхиальной астмы. Еще одна скрытая причина — апноэ сна (остановки дыхания во сне), которые вызывают ночные скачки пульса, - сообщает АиФ-Тюмень.