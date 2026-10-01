Пятичасовой мастер-класс по спасению людей провели в Тюмени

В торгово-развлекательном центре "Премьер" мастер-класс по обучению первой помощи привлек внимание около трехсот человек, в течение пяти часов специалисты Станции скорой медицинской помощи учили всех желающих правильно действовать в экстренной ситуации и не терять время до приезда медиков, сообщили в депздраве.



Собравшиеся задавали много вопросов по оказанию первой помощи в различных ситуациях. Манекены не оставались без внимания: все выполняли сердечно-лёгочную реанимацию и осваивали приём Геймлиха.



"Первая помощь – навык, который может однажды понадобиться каждому. Важно не растеряться и знать, что делать в первые минуты, когда от правильных действий может зависеть жизнь человека", – отметила Анастасия Храмцова, старший фельдшер учебно-методического отдела ТЦМК ССМП.



Мастер-классы помогают превратить знания в практический навык – чтобы в критический момент человек не растерялся и смог помочь.



"Было очень круто видеть горящие глаза людей, которые понимают: теоретическая база – это фундамент, а практика – это уверенность в своих силах", – добавили организаторы.