Тобольск получил новые паромы

09:00 01 октября 2026
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Новые паромы прибыли в Тобольск, в ближайшие дни будут проведены ходовые испытания с полной загрузкой машин, сообщил глава города Петр Вагин.

"Это важный шаг для всего города, но особенно – для жителей Левобережья. Новая техника обеспечит надежную и комфортную связь между берегами, сделает поездки сотням семей, быстрее и удобнее. Суда и оснащение полностью сделаны в России", - полчеркнул глава города.

Теги: Тобольск , паромная переправа
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