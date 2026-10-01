Тобольск получил новые паромы

Новые паромы прибыли в Тобольск, в ближайшие дни будут проведены ходовые испытания с полной загрузкой машин, сообщил глава города Петр Вагин.

"Это важный шаг для всего города, но особенно – для жителей Левобережья. Новая техника обеспечит надежную и комфортную связь между берегами, сделает поездки сотням семей, быстрее и удобнее. Суда и оснащение полностью сделаны в России", - полчеркнул глава города.