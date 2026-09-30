Сбер объединит технологии российских стартапов для развития сервисов в сфере здоровья

Сбер расширяет сотрудничество с пятью технологическими стартапами — ТелеМедХаб, Офтальмо.AI, LUUK, Sain и Scanderm. Стороны заключили соглашения о развитии совместных проектов. При этом часть из них уже работают в продуктах и решениях компаний СберЗдоровье и СберМедИИ (входят в индустрию здоровья Сбера). Проекты представили в рамках Московского стартап-саммита.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

Искусственный интеллект стал одним из факторов трансформации здравоохранения. Медицина переходит от реакции на уже возникшее заболевание к постоянной работе с данными о здоровье человека, раннему выявлению рисков и персональной профилактике. Одна из ключевых задач сегодня — сделать такие технологии доступными миллионам людей и встроить их в повседневную жизнь. Решить эту задачу можно, объединив компетенции и разработки технологических компаний, медицинского и научного сообщества и стартапов. Расширяя партнерство со стартапами, мы создаем условия, чтобы перспективные российские технологии быстрее проходили путь от разработки и пилотирования до масштабного применения в реальной медицинской практике.

ТелеМедХаб помогает врачам и пациентам дистанционно анализировать состояние здоровья между консультациями врача. Офтальмо.AI позволяет проверить зрение с помощью обычного смартфона без специального оборудования. LUUK анализирует состояние кожи по фотографии лица. ИИ-платформа Sain формирует персональные рекомендации по сну, питанию и физической активности на основе данных с носимых устройств и диалога с пользователем. Scanderm совместно со Сбером будет работать сразу над двумя направлениями. Технологию оценки состояния кожи интегрируют в GigaDoc, а второе направление – стоматологическое, реализуется совместно со SPLAT Global.

Международная конференция Московский стартап-саммит, посвящённая технологическому предпринимательству и открытым инновациям, проходит 29-30 сентября в "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Организаторы мероприятия – Сбер и Правительство Москвы.