Будущие технологи ТюмГУ познакомились с работой молочного производства

Фото пресс-службы Аграрного института ТюмГУ

АО "Золотые луга" продолжает развивать работу с молодыми специалистами и взаимодействие с образовательными организациями региона. Одним из таких форматов стала встреча директора по качеству компании Алёны Пинигиной со студентами Аграрного института Тюменского государственного университета направления "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции".

Разговор прошёл в рамках дисциплины "Профессиональная идентичность и карьера" и был посвящён тому, как устроена современная молочная отрасль, какие специалисты востребованы на производстве и какие возможности для практики и трудоустройства открываются перед будущими технологами.

На встрече обсудили требования к специалистам пищевой и перерабатывающей отрасли, производственные процессы, контроль качества, автоматизацию и современные технологии. Отдельное внимание уделили тому, как знания, полученные в университете, применяются на реальном производстве.

В АО "Золотые луга" отмечают, что молочная отрасль сегодня требует не только знания технологии, но и понимания санитарных требований, лабораторного контроля, работы оборудования, цифровых систем, логистики и ответственности за качество готового продукта. Поэтому раннее знакомство студентов с предприятиями помогает им лучше понимать профессию и осознаннее выбирать направление развития.

"Первокурсники задавали много конкретных вопросов – о практике, производственных задачах, требованиях к технологам, работе лаборатории и перспективах трудоустройства. Такой интерес очень важен. Чем раньше студент начинает понимать, как устроена отрасль, тем быстрее он сможет связать теорию с реальной работой и увидеть для себя профессиональный путь", – отметила Алёна Пинигина.

Для студентов встреча стала возможностью увидеть специальность шире и понять, какие направления для профессионального роста есть в пищевой и перерабатывающей отрасли.

"Для меня эта дисциплина оказалась действительно полезной. Здесь дают много информации именно о профессии технолога, и сейчас во многом благодаря этим занятиям я начинаю понимать, чем буду заниматься после окончания университета", – рассказала студентка Рушана Ельникова.

Студентка Руслана Берсенева знакома с профессией с детства: её мама работает главным технологом на пивоваренном предприятии. При этом, по её словам, занятия помогают посмотреть на специальность более комплексно.

"Мне интересно, что мы рассматриваем профессию с разных сторон — не только работу главного технолога, но и задачи мастера, лаборанта и других специалистов. Это помогает лучше понять, как устроена профессия и какие возможности в ней есть", – отметила Руслана Берсенева.

Дисциплина "Профессиональная идентичность и карьера" впервые введена в образовательные программы ТюмГУ в рамках участия университета в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования. В течение первого триместра проходят встречи студентов с представителями отрасли и работодателями, знакомство с предприятиями и лабораториями, профессиональная диагностика, работа с производственными ситуациями и другие форматы, которые помогают сформировать целостное представление о будущей профессии.

Для "Золотых лугов" участие в таких встречах – возможность рассказать о реальных требованиях производства, показать востребованность технологических и инженерных специальностей, а также заинтересовать будущих специалистов работой в региональной молочной отрасли.

В компании подчёркивают: качество молочной продукции зависит от слаженной работы команды на всех этапах – от приёмки сырья до выпуска готовой продукции. Поэтому профориентация, практика и диалог с учебными заведениями остаются важными инструментами подготовки кадров для современного производства.