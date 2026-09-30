Греф: Сбер создал систему венчурного капитала, которая помогает инвестировать в стартапы на всех стадия

Сбер создал систему венчурного капитала, которая помогает инвестировать в стартапы на всех стадиях. Об этом на Московском стартап-саммите рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

"Сегодня мы будем отбирать лучшие стартапы, которые получат поддержку. В Москве сформирована целая система поддержки: технопарки, особые зоны и так далее. Сбер создал систему венчурного капитала, которая помогает инвестировать в стартапы на всех стадиях, это происходит в тесном взаимодействии с Правительством Москвы. У Сбера есть капитал и опыт, у столицы — потрясающие механизмы, помогающие предпринимателям. Пока программы поддержки такого уровня развиты только в Москве, но я думаю, что благодаря нашей работе они появятся и в других регионах. Главная задача — дать молодым изобретателям возможность предложить свои решения крупным игрокам и заключить контракты", - рассказал Герман Греф.

Он также отметил, что классический банкинг постепенно уходит в прошлое, и напомнил, что многие привычные сегодня сервисы Сбера родились из желания упростить жизнь людей. Сначала банк объединил базы данных банковских счетов и телефонов людей — так появились переводы не по реквизитам, а по номеру телефона. Потом было разработано подтверждение транзакций по СМС, возникла биометрическая оплата улыбкой и другие инновации. Трансформировалась вся финансовая индустрия, и это в частности привело к отмене большинства комиссий за транзакции.

Особое внимание участники мероприятия уделили вопросу доверия к искусственному интеллекту. Герман Греф отметил, что технология сегодня трансформирует сразу пять сфер: продукт, рынок, способ продажи, производство и организационную структуру.

Московский стартап-саммит, посвящённый технологическому предпринимательству и открытым инновациям, проходит 29–30 сентября в умном городе СберСити, в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Организаторы саммита — Правительство Москвы и Сбер.