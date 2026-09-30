В Тюменской гордуме освободилось три кресла из-за перехода депутатов в облдуму

Сегодня на внеочередном заседании Тюменской городской Думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий трёх депутатов.

В связи с избранием в Тюменскую облдуму, сложили полномочия депутатов Тюменской гордумы сложили Павел Девайкин (избирательный округ № 26), Руслан Сабиров (единый избирательный округ) и Олег Ямпольский (избирательный округ № 10).

"Спасибо за профессионализм, за поддержку городских инициатив и за готовность в открытом формате обсуждать с жителями самые сложные вопросы. Это была плодотворная совместная работа по решению вопросов местного значения! И она продолжится! У наших коллег начинается новый этап жизни. И я даже пошутил, что они по праву смогут сформировать настоящую "фракцию города Тюмени" в областной думе", - прокомментировал изменения в думе глава города Максим Афанасьев.