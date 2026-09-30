Андрей Артюхов продолжит руководить фракцией ЕР в Тюменской облдуме

Андрей Артюхов избран руководителем фракции партии "Единая Россия" Тюменской областной думы VIII созыва, заместителем - Алексей Салмин, сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.
Организационное собрание депутатов-единороссов Тюменской областной думы, с состоялось 29 сентября. В новом созыве фракцию партии "Единая Россия" представляют 40 депутатов - 83% от депутатов областной думы. В седьмом созыве во фракцию входило 38 депутатов. 14 единороссов избраны впервые, или 35% от общего числа членов фракции.
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