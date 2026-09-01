Дело о халатности завели в Тюменской области после жалобы матерей на издевательства над их детьми в школе

21:00 29 сентября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении учащихся Юргинской коррекционной школы - обращение родителей к председателю СК России опубликовано в соцсетях, сообщает СК России.

В видео две матери троих учеников коррекционной школы сообщают, что над их детьми издеваются сверстники с подачи педагогов, прокуратура и местные власти якобы бездействуют и не замечают существующие в образовательном учреждении проблемы.

"По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - говорится в сообщении.

Теги: Юргинский район , уголовное дело , ученики , школа
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2026