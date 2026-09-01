Дело о халатности завели в Тюменской области после жалобы матерей на издевательства над их детьми в школе

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении учащихся Юргинской коррекционной школы - обращение родителей к председателю СК России опубликовано в соцсетях, сообщает СК России.



В видео две матери троих учеников коррекционной школы сообщают, что над их детьми издеваются сверстники с подачи педагогов, прокуратура и местные власти якобы бездействуют и не замечают существующие в образовательном учреждении проблемы.

"По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - говорится в сообщении.