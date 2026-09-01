"Нетворк Профи" встроила GigaChat в программу для защиты корпоративных данных

Тюменская компания "Нетворк Профи" представила на Московском стартап-саммите обновлённую версию LanAgent, это программа для защиты корпоративных данных от внутренних утечек. При поддержке Сбера в LanAgent внедрили ИИ-ассистента на базе GigaChat.

Пользователь может поставить ИИ-ассистенту задачу обычным языком в чате — например, попросить проверить события за определённый период или подготовить сводку по конкретной ситуации.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Мы рады делиться нашими разработками, и всё больше предприятий и организаций задействуют технологии Сбера в ежедневной работе. В интерфейсе LanAgent ИИ-ассистент на базе GigaChat берёт на себя часть рутинной аналитики, освобождая специалистов для более сложных задач.

Алексей Марголин, директор "Нетворк Профи":

Раньше значительную часть информации, которая в компании проходит по почте и через внешние носители, приходилось разбирать вручную. Теперь задачу можно передать ИИ-ассистенту. Это сокращает время первичного анализа и помогает быстрее определить, что требует внимания специалиста по безопасности.

Среди других сценариев — сравнение показателей подразделений, поиск этапов бизнес-процессов, на которых регулярно теряется рабочее время, и подготовка кратких резюме по большому количеству коммуникаций.

Московский стартап-саммит — конференция в области технологического предпринимательства и открытых инноваций. Организаторы — Правительство Москвы и Сбер. Мероприятие проходит на территории умного города "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21".