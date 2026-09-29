Ключевая ставка может снизиться только к декабрю

Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне на октябрьском заседании, а её снижение на 0,25% может случиться лишь в декабре. Такой сценарий озвучивают финансисты, поясняя, что до конца года денежно-кредитная политика останется жёсткой.



По словам экспертов, решение регулятора будет зависеть от двух главных факторов: параметров нового трёхлетнего бюджета и динамики базовой инфляции. В частности, Минфин закладывает в расчёты цену нефти в 50 долларов за баррель — это ниже прогноза ЦБ (58 долларов), а значит, бюджетные ожидания формируются консервативно. При этом выход на нулевой структурный дефицит намечен только на 2029 год.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов:

Инфляция пока тоже не даёт оснований для быстрого смягчения политики: по прогнозам, целевой уровень в 4% может быть достигнут лишь к декабрьскому заседанию ЦБ, но не к октябрьскому. Даже при позитивных бюджетных параметрах Банк России традиционно оценивает ненефтегазовые доходы осторожнее Минфина.

"Моя персональная оценка вероятности — 40 на 60, что ставка не изменится на октябрьском заседании и будет снижена на 0,25 процентного пункта на декабрьском заседании как новогодний подарок.

Для тюменцев это напрямую отражается на стоимости заёмных средств. Ипотечные и потребительские кредиты остаются дорогими, а значит, крупные покупки и жилищные планы многим придётся взвесить. С другой стороны, высокие ставки по вкладам по-прежнему позволяют надёжно сохранять и приумножать накопления. Эксперт подчёркивает: даже если снижение состоится в декабре, речь идёт о поэтапном, а не резком смягчении денежно‑кредитной политики.