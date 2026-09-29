Заседание нового созыва Тюменской облдумы назначено на 1 октября

11:00 29 сентября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В избиркоме Тюменской области 28 сентября состоялось вручение удостоверений избранным депутатам облдумы, 1 октября пройдёт первое заседание нового созыва, сообщил губернатор Александр Моор.  

Губернатор напомнил, что по итогам голосования по единому избирательному округу избраны 16 представителей "Единой России", по три человека – от КПРФ и ЛДПР, по одному – от партий "Справедливая Россия" и "Новые люди". Представители всех пяти партий получили удостоверения. Еще 24 депутата избраны по одномандатным округам.

Теги: Александр Моор , Тюменская областная дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2026