Заседание нового созыва Тюменской облдумы назначено на 1 октября

В избиркоме Тюменской области 28 сентября состоялось вручение удостоверений избранным депутатам облдумы, 1 октября пройдёт первое заседание нового созыва, сообщил губернатор Александр Моор.
Губернатор напомнил, что по итогам голосования по единому избирательному округу избраны 16 представителей "Единой России", по три человека – от КПРФ и ЛДПР, по одному – от партий "Справедливая Россия" и "Новые люди". Представители всех пяти партий получили удостоверения. Еще 24 депутата избраны по одномандатным округам.
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